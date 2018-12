Pavelka doufá v návrat do Evropy! Trenér už do něj nebude rýpat, že nedává góly

Kasimpasa je po polovině soutěže čtvrtá se stejným ziskem jako druhý Trabzonspor a jen šest bodů za vedoucím Basaksehirem. Láká vás hodně návrat do pohárové Evropy?

Liga je v nynějším ročníku hodně otevřená. Kdybychom nepoztráceli body se soupeři, s nimiž jsme měli být stoprocentní, drželi jsme se ještě o kousek výše. Pořád jsme pokorně říkali, že chceme být nahoře. Ale nikdo nemyslel tak moc vysoko. Teď si však musíme přiznat, že máme reálnou šanci a měli bychom se pokusit pohárovou Evropu urvat.

Je pro vás reálný i útok na titul?

O tom bych nemluvil. Ještě pár zápasů před pauzou snad ano, ale v závěru podzimu jsme trošku ztráceli. Nicméně hned druhé jarní kolo hrajeme proti lídrovi z Basaksehiru. Pokud bychom vyhráli, můžeme se do boje o titul zapojit. Ale cílem je pozice v Evropské lize.

Galatasaray drží pátou pozici, Besiktas sedmou a Fenerbahce je dokonce předposlední. Proč giganti z Istanbulu tápou?

Finanční situace v Turecku nebyla příznivá. Majitelé největších klubů však přivírali oči. Nepovedla se jim transferová politika. Fenerbahce nehraje tak zle, aby bojovalo o záchranu. Jenže změnili filozofii, nový trenér si přivedl prakticky kompletně nový tým, ale po špatných výsledcích byl odvolán. A jsou ve velkých problémech. Budou mít starosti se záchranou.

V čem je naopak největší síla Kasimpasy, která není řazena mezi tureckou špičku?

Hrajeme dlouho společně bez velkých zásahů. Víme, co od sebe čekat. Navíc se zvýšila konkurence i na střídačce, což nám loni či předloni chybělo. Turecká liga je pořád stejná, je nesvázaná, hodně ofenzivní. Dvě předchozí sezóny jsme se zaměřovali na defenzivu, hodně jsme bránili. Nyní jsme nejvíce produktivním týmem soutěže, ale současně jsme i mraky branek inkasovali. S posledním Rizesporem vlastně nejvíce v soutěži. Ale trenér razí prostou filozofii, že když dáme více gólů, nemůžeme prohrát. Hrajeme vážně hodně ofenzivně.

Prospěla vám změna trenéra, kdy Kemala Özdese nahradil po sedmém kole Mustafa Denizli, pod jehož vedením jste jen třikrát prohráli?

Výměna byla nečekaná, rozjezd podzimu byl výborný. Samotného by mě zajímalo, jak by se sezóna vyvíjela, nebýt trenérské rošády. Neměli jsme žádnou krizi. Bylo to nečekané. Faktem ale je, že pod předešlým trenérem jsme tři z pěti dnů v týdnů trénovali defenzivu. Pořád jsme ladili postavení v obranném bloku. Dost jsme hráli bez balónu a čekali na brejky. Teď hodně presujeme. I když nemáme třeba držení míče jako soupeři, většinou je přestřílíme. To jsme hodně zlepšili. Máme v ofenzivě velkou kvalitu. Navíc vozíme body zvenku. A zápasy, které jsme v minulých sezónách urvali třeba v posledních minutách a hráli na krev, letos zvládáme s větším přehledem. Progres je znatelný.

Hvězdou týmu je Mbaye Diagne ze Senegalu, který vstřelil dvacet branek. Je o tolik lepší, než všichni další skvělí útočníci v turecké soutěži?

Letos je úplně jinde než všichni ostatní útočníci v soutěži. Potkal se s fantastickou formou. A to ještě neproměnil čtyři penalty... Sedí mu herní styl, který letos praktikujeme. Jeho bilance představuje obrovskou pomoc. Vždyť deset mužstev vůbec nedalo za celý podzim dvacet branek a v Kasimpase to má jediný hráč, tudíž můžeme pohlížet na úplně jiné příčky. Bude těžké ho v zimě udržet.

Je vůbec jeho setrvání reálné? Nepotřebuje klub jako Kasimpasa finance z transferu, když se taková příležitost naskytne?

Velké kluby z Istanbulu nejsou slepé, letos mají navíc problémy s ofenzivou. Budou se ho snažit přetáhnout. Ale majitel Kasimpasy chce udržet do léta tým pohromadě, šance na umístění garantující pohárové Evropě je veliká. Snad bude dostatečně tvrdý a nikoho neprodá. V Turecku je to i o hrdosti. Odchody v rámci velkých klubů, byť my se mezi úplné giganty neřadíme, nejsou běžné. Majitel nebude chtít klub oslabovat.

Podzimní účet Kasimpasy jste uzavřel brankou při utkání s Besiktasem. Šlo o gól po téměř dvou letech. Přehazovali vám v klubu, že jste si dlouho nepřipsal žádnou trefu?

Máme kluky, kteří ofenzivu táhnou a my jim děláme servis. I když trenér si občas rýpnul, že bych měl dávat branky, protože střelu mám dobrou. Ale prostě to nepadalo. Paradoxně možná nejhorší střela, kterou jsem vyprodukoval za dlouhé měsíce, skončila gólem. Vypálil jsem zpoza velkého vápna, stoper promáchnul a brankář nestačil reagovat. Vážně vtipné...

V nejvyšší turecké soutěži jste se trefil teprve potřetí, a poprvé od ledna 2017, kdy jste se prosadil proti Genclerbirligi. Představoval pro vás gól úlevu?

Mým primárním úkolem není střílet branky. Ale sám jsem cítil, že by bylo fajn se trefit. V Česku jsem branky střílel. Už mi chyběla radost, když si člověk zařve na oslavu gólu. Proti Besiktasi šlo navíc o hodně sledovaný zápas. Byla to super tečka za vydařeným podzimem. Jsem sváteční střelec, tak jsem si oslavu užil dvojnásobně.