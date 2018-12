Nejdřív skolil divočáka, na Silvestra i Slavii. Dobrý týden, pochvaloval si Lafata

Kdo jiný mohl dát sparťanským fanouškům na samém konci tak mizerného roku alespoň trochu radosti než bývalý letenský kanonýr David Lafata? Poprvé ho pozvali na Silvestrovské derby tradičních pražských rivalů na umělou trávu do Edenu, on dorazil na otočku z jihočeského Olešníku a Slavii porazil. „Dobrý týden. Nejdřív jsem skolil pětadvacetikilového divočáka, teď i Slavii,“ liboval si, jak náramně mu poslední dny pomalu končícího roku vyšly, když v poslední minutě proměnil penaltu a Sparta jásala.

Fanoušci v ochozech také, protože podobných radostných chvil si v uplynulých měsících příliš neužili.

„Teď mohou být spokojeni s tím, že jsme vyhráli alespoň Silvestrovské derby," byl Lafata nadmíru spokojený, že jim dopřál s týmem letenských internacionálů alespoň takovéto povyražení a snad i trochu víry, že v novém roce už bude snad konečně i Spartě lépe.

„Kéž by bylo. Kéž by budila zase respekt, jako kdysi," přál svým pokračovatelům v rudém dresu David Lafata.

Marek Kincl ze Sparty Praha a Pavel Medynský ze Slavie Praha během utkání Silvestrovského derby bývalých hráčů Sparty a Slavie.

Vlastimil Vacek

Ligoví playeři Mladé Boleslavi, resp. Jablonce Marek Matějovský a Tomáš Hübschman, kteří Spartou rovněž prošli a v třiatřicátém ročníku tradiční silvestrovské fotbalové exhibice její barvy také hájili, posílali na Letnou podobný vzkaz a přání.

„My dali fanouškům trochu radosti z výhry alespoň na Silvestra, na sparťanském mužstvu bude, aby ji rozdávalo v nastávajícím roce," připojoval se k Lafatovi Marek Matějovský netající se tím, jakou má silvestrovská exhibice rok od roku stoupající úroveň.

„Hraje se ve větším tempu, roste rivalita, oba týmy chtějí stůj, co stůj vyhrát," kvitoval, že tentokrát měla navrch jeho Sparta. Mimochodem - teprve poosmé za 33 let, co se Silvestrovské derby hraje.

Tomáš Hübschman ze Sparty Praha a Karel Piták ze Slavie Praha během utkání Silvestrovského derby bývalých hráčů Sparty a Slavie.

Vlastimil Vacek

A to přitom Slavia postavila do derby ligového snajpra Rudolfa Skácela, který obstaral hned čtyři její góly.

„Každý gól potěší. Ten v derby proti Spartě obzvlášť. Dal jsem sice čtyři, ale i tak to nestačilo," marně pátral v paměti, kdy se mu naposledy tak střelecky dařilo.

„Rozhodně to ale nebylo tím, že na rozdíl od většiny kluků hraju ještě pořád ligu. Přes Vánoce jsem se dost flákal, takže jsem toho měl plné zuby a těžko se mi dýchalo," neviděl Skácel ve svém příbramském angažmá přílišnou výhodu. Zvlášť když ani jeho čtyři trefy Slavii k výhře nepomohly.

„Mrzí to. V závěru jsme se zvedli, vyrovnali jsme, ale bohužel jsme doplatili na pravidlo, že se za tři rohy kope penalta," litoval slávistický novic Jiří Bílek, že tým sešívaných internacionálů nešel v Edenu ve stopách ligového áčka.

Těžko ale v nich mohl kráčet, když Sparta nasadila do derby Lafatu, který měl tak dobrý týden.