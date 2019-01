Maradona byl krátce hospitalizován kvůli krvácení do břicha

Vnitřní krvácení u Maradony objevili lékaři při preventivní prohlídce. "Všem vám, kteří jste měli starost o mého otce, chci říct, že je v pořádku. Brzy půjde domů," napsala na twitteru jeho dcera Dalma krátce předtím, než mistr světa z roku 1986 skutečně nemocnici opustil.

Zpráva o Maradonových zdravotních problémech se objevila jen několik hodin poté, co jeho právník potvrdil, že bude i v příští sezoně trénovat druholigový mexický klub Dorados. Bývalá hvězda Barcelony a Neapole převzala trápící se tým loni v září a dovedla ho do play off o postup do první ligy. V něm před měsícem Maradonovi svěřenci nestačili na Atlético San Luis.

Bývalý vynikající fotbalista a nyní trenér má za sebou mnoho pobytů v nemocnici, jež souvisely s jeho extravagantním životním stylem. Mimo jiné se léčil ze závislosti na drogách a alkoholu, kvůli boji s obezitou si také nechal dvakrát zmenšit žaludek. Na loňském MS v Rusku byl natočen, jak v zákulisí kolabuje během zápasu Argentiny s Nigérií.