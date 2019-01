Životní přestup je fuč, smířil se Kerbr. Teď je blahem bez sebe. Jen za volantem trošku trpí

Devětadvacetiletého rodáka z Uherského Hradiště si kyperský vicemistr vyhlédl už v létě. V přípravě tehdy podlehl Liberci o čtyři branky. A levý zadák Severočechů v duelu oslnil. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že bych mohl někoho zaujmout. Měli jsme v nohách únavu z předchozích tréninků a byli jsme v těžké fázi přípravy. Ale jen se potvrzuje, že člověk nikdy neví, kdo jej sleduje," usmívá se syn vicemistra Evropy z Anglie.

Letní transfer se však neuskutečnil. Liberec chtěl příliš velké odstupné. A podzim Milana Kerbra byl rozpačitý. Nikoliv herně, ale ze zdravotních důvodů. Dvakrát jej ze sestavy vyřadilo na delší dobu zranění.

„Byl jsem smířený, že už se Apollon neozve. Netušil jsem, zda mě pořád sledují," přiznává Kerbr. Jenže v závěru prosince přiletěla konkrétní nabídka. Kluby se po krátkém licitování domluvily, obránce odletěl na ostrov ve Středozemním moři za zdravotní prohlídkou a zpět se vracel s jistotou kontraktu. „Vše jsem diskutoval v Liberci s trenérem i majitelem, hodně mi pomohl manažer Pavel Zíka. V mých letech už by podobná nabídka potřetí nepřišla," má jasno Kerbr.

Svátky prožil v napětí. „Celý rok jsem se těšil, jak si Vánoce užiju s celou rodinou. Ale pak jsem byl trošku nervózní z toho, co mě na Kypru čeká," přiznává Kerbr.

Milan Kerbr ještě v dresu Liberce.

Vlastimil Vacek, Právo

Dva dny před Silvestrem nabral směr Limasol. A po týdnu už slavil vítězný debut v souboji s FC Nea Salamis Famagusta, který navíc vyšperkoval gólovou přihrávkou. „Hned první tréninky mi ukázaly, jak kvalitní tým Apollon má. Kluci dokáží uhrát neuvěřitelné balóny, hrají rychle s míčem. Mám za sebou sice jediný zápas, ale hra je o něco fotbalovější, než v Česku," pochvaluje si Kerbr.

Plní prakticky roli falešného křídla. „Hrajeme velice velice ofenzivně. Obránci pro sebe mají prostor kolem celé lajny, dostávám se do velkého vápna, hodně centruji. Jsem fakt nadšený," rozplývá se Kerbr.

Vše mu navíc usnadňuje přívětivost spoluhráčů i lidí v klubu. „Čekal jsem, že začlenit se bude větší oříšek s tolika různými národnostmi," neskrývá. V šatně Apollonu mají totiž zastoupení nejrůznější světadíly. „Máme tu Portugalce, Francouze, Chorvata, Srba, Argentince, kluky z Malty, Burkiny Faso, Gambie či Mauricia. V neděli byl v základu jediný Kypřan. Oficiálně se používá angličtina, ale hodně jede portugalština či francouzština. Člověk za den slyší i čtyři jazyky. Všichni mi nabízeli, že pomohou s čímkoliv případně mě kamkoliv zavezou," lebedí si Kerbr.

Zatím setrvává na hotelu, ale už si vybral byt a až za ním dorazí v polovině ledna žena s dcerkou, měl by zvládat i nástrahy místní dopravy. „Ta je hodně živelná. Když je červená, neznamená automaticky stop. Každý si dělá, co chce, hodně se troubí. Jak je řízení na pravé straně, tak jsem hodně obezřetný a pořád si hlídám levou stranu, abych auto neorval. I proto jezdím bez rádia, aby mě nic nerozptylovalo. Ale až dorazí žena, už to bude snad v pohodě," doufá Kerbr.

Netají, že mnohem více se mu hlavou honí fotbalové plány: „Myslím, že uhrát místo v Evropské lize je reálné. A když vše půjde dobře, můžeme klidně usilovat o Ligu mistrů."