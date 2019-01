V Rusku stále zůstává šest tisíc fanoušků, kteří přijeli na fotbalové mistrovství světa

Už je to víc než půl roku, co v Rusku skončil světový fotbalový šampionát, ale pořadatelská země má stále problémy s fanoušky, kteří na mistrovství světa přijeli a nemíní Rusko opustit. „Na konci roku 2018 jich u nás zůstávalo stále kolem dvanácti tisíc, i když platnost víza jim dávno vypršela,“ připustil šéf migračního oddělení ruského ministerstva vnitra Andrej Kajuškin, že se cizincům domů nechce a problémy s jejich deportací narůstají.

Na světový šampionát do Ruska přijelo přes 600 tisíc fanoušků z celého světa.

O bezplatná víza umožňující vstup do Ruska během světového šampionátu požádalo podle údajů ministerstva vnitra přes 650 tisíc fotbalových fanoušků. Nejvíce jich bylo překvapivě z USA a Číny, tedy zemí, jejichž reprezentační celky na mistrovství světa vůbec nestartovaly.

Drtivá většina návštěvníků se hned po skončení mistrovství světa samozřejmě vrátila domů, zmiňovaných dvanáct tisíc se ale rozhodlo, že si pobyt prodlouží.

Některým fanouškům se z Ruska domů nechce.

Zdeněk Pavlis

„Během ledna už jsme přes šest tisíc cizinců, jimž vypršela platnost vstupního víza, deportovali do jejich zemí. Nejpozději do konce března by měli naši zemi opustit ti zbývající, kteří pobývají v Rusku nelegálně," ujistil Kajuškin, že jeho úřad si s deportováním zahraničních návštěvníků poradí.