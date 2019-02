Gól roku? Těžko. Neskutečná trefa měla jednu vadu

Neskutečný gól. Parádní. Fotbalista v pádu zasáhne míč a ten nádherně přeplachtí gólmana. Ten se snaží zasáhnout, ale nemá nárok. Je jasné, že tahle trefa by mohla pomýšlet na úspěch třeba v anketě Gól roku. Je tu však jeden problém, fotbalista Andreas Randrup poslal míč do vlastní branky. Pozornosti televizních kamer tak neunikl, radost z toho však nemá. Přesvědčit se můžete v našem videu.

Kvůli takovým gólům se chodí na fotbal. A klidně na přípravný zápas mezi Helsingborgem a Odense, který skončil nerozhodně 2:2. Fanoušci na utkání nezapomenou hlavně kvůli neskutečnému vlastnímu gólu. Odense rozjelo rychlý útok, míč mířil za obranu a právě v tu chvíli se rozhodl hasit nebezpečí nešťastník Randrup.

Obětavě v pádu odehrával míč, jenže jej vyslal na vlastní branku. Gólman na malém vápně se sice akrobaticky vymrštil do vzduchu, ale byl bez šance. Míč skončil v síti a nešťastný střelec na zemi jen kroutil hlavou nad tím, co se mu povedlo. Šílenou chvíli pak rozdýchával pěkných pár sekund a na záběrech je jasně vidět, že si povídá sám pro sebe. Nejspíš přemítal o tom, že kdyby takhle chtěl vypálit na branku soupeře, podobně by se jen tak netrefil.