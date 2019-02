Revoluční změna ve fotbale? Pravidlo z roku 1965 může být dnes zrušeno

Doma hlavně udržet nulu, na hřišti soupeře se pokusit vstřelit aspoň jeden gól. S tímto cílem vstupuje do fotbalových pohárových zápasů play off drtivá většina klubů. Důvod? Více branek vstřelených na soupeřově hřišti v konečném účtování totiž při rovném skóre rozhoduje o postupujícím týmu. Toto 54 let staré pravidlo by se právě dnes mohlo změnit.