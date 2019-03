Hraj jako Robben. Zájem o revoluční techniku v Česku roste

Usiluje o to, aby měl český fotbal lepší budoucnost. Že hráčům chybí talent? Že nemají individuální schopnosti? Tak je to naučíme! A pěkně odmala, jako to dělají v Ajaxu Amsterdam, Benfice Lisabon či Barceloně. V tuzemsku roste zájem o tréninkovou metodu Coerver Coaching, která se zaměřuje na precizní ovládání míče. Mít špičkové fotbalisty je snem také Tomáše Klečky, který revoluční projekt před šesti lety přivedl.

Sám tvrdíte, že fotbal děláte jinak. Co vlastně nabízíte?

Jsme základním stavebním kamenem. Chceme vychovat individuálně schopné, sebevědomé a kreativní fotbalisty. Takové, kteří se nebojí soubojů jeden na jednoho, střelby, technických dovedností. Když tohle hráči zvládají, všechno je pak v reálné hře jednodušší.

Na to se přeci zaměřují i ve fotbalových akademiích a klubech...

Netvrdím, že jsme lepší než trénink v klubech. Soustředíme se na určitou oblast rozvoje dětí, a to ve zlatém věku mezi 7. a 12. rokem. Tam je to nejefektivnější, i vědecky dokázané. Jde spíš o rozvoj individuálních schopností než o taktiku, která se dělá hodně v klubech. Jenže trenéři nemají čas věnovat se tomu, když jim půlka kluků neudělá kličku. Prostě jdou dál. Většině hráčů pak chybí technika, bez ní přitom nemají v budoucnu žádnou šanci.

To se odvíjí i na současném stavu českého fotbalu?

Nemá smysl kritizovat, ale musíme se podívat pravdě do očí. Bernou mincí jsou výsledky reprezentace. Nedaří se ani v juniorských kategoriích, což je hrozně důležité. Poslední pronikavý úspěch měl pan Hřebík s ročníkem 1993, což je generace Brabce, Kadeřábka... Od té doby nic. Pokud nejsme konkurenceschopní u mládeže, tak nemůžeme být ani u áčka. Proto máme problém s tím, že v Lize národů skončíme za Ukrajinou. To nikoho netěší.

V čem spatřujete největší nedostatek?

Ve vzdělávání trenérů. Dobré hráče nemůžou vychovat špatní trenéři. V tomhle nám ujel vlak. Takový Oliver Bierhoff, ředitel německé reprezentace, nedávno vyhlásil potřebu další změny. Jestli se jedna udála na přelomu tisíciletí, pak dnes už mají potřebu opět obměnit vzdělávací systém a proces výchovy hráčů, aby se zase vrátili do úplné špičky. Fotbal se změnil, a to co Němci před lety zavedli, už dneska není dostačující v kontrastu s dalšími velmocemi.

A vy nyní podáváte pomocnou ruku českému fotbalu?

Coerver funguje 35 let. Na stejném principu jedou i akademie v Ajaxu, Benfice či Barceloně, jen metodika se jmenuje jinak. Na tom ale nezáleží, postupy jsou stejné. Když jsme v Česku začínali, měli jsme zastánce u trenérů, kteří tehdy pracovali u mládeže – Komňacký, Vrba a další. Všichni si koupili videokazetu, když hledali při práci inspiraci. U všech máme zastání.

V čem je tedy hlavní princip vašich tréninkových metod?

Vychovat jedinečné hráče, kteří mají skvělé technické, taktické a mentální schopnosti, ale zároveň jsou posilou pro tým. Na konci 70. let byl Wiel Coerver, nizozemský trenér a vítěz Poháru UEFA s Feyenoordem, nespokojen s přílišným důrazem na defenzívní hru. Proto založil tuhle revoluci v tréninku, která se ale neustále inovuje. Koukněme na Ajax – akademie každý rok chrlí do áčka devatenáctileté talenty a je otázkou času, kdy ta generace doroste a pak bude extrémně silná. Teď prodali Frenkieho de Jonga do Barcelony za 86 milionů eur...

Jedním z produktů této „nizozemské cesty" je i opora Oranje Arjen Robben?

Ano. On je typický produkt naší školy – diktuje tempo hry, ovládá míč a útočí. Přitom i Robben piluje svou kličku dvacet let a pořád ji inovuje. Každý soupeř ví, co udělá, ale pak stejně dostane gól. Za tím jsou tisíce hodin dřiny na tréninku. Ale aby byl individuálně zdatný hráč schopný hrát pro tým, tak musí mít také vysoké charakterové a osobnostní kvality. I to je Robbenův případ – když se klička nepovede nebo ztratí míč, klidně peláší sedmdesát metrů ve sprintu zpátky a snaží se balon vybojovat zpět nebo alespoň dostat soupeře pod tlak.

Můžeme znovu vychovat takové fotbalové hvězdy jako byli Nedvěd nebo Rosický?

Vychovávat hráče je jediná cesta pro většinu českých klubů, vyjma Sparty a Slavie, možná Plzně. Ta výchova ale zabere deset let, kdežto hotového hráče si koupí hned. Pak už záleží na klubové filozofii. Realitou je, že nejlepší české týmy teď musí nakupovat v zahraničí. Pokud ale nebudeme mít hráče ve věku 20 nebo 21 let v první lize, případně zahraničních klubech, tak nikdy nevytvoříme konkurenceschopný tým.

Které týmy jsou v tomto směru nejdále?

Šanci mladým dává Slovácko, které vychovalo řadu talentů, ale velice dobrou mládežnickou akademii má taky Sigma Olomouc, i když ji to stálo určitou epizodu ve druhé lize. Něčím podobným si nyní prochází i Zbrojovka Brno. Ta pořád vychovává hráče do i mládežnických reprezentací. Třeba Lukáš Vorlický, kapitán reprezentace U17, přestoupil před dvěma lety do Atalanty Bergamo. Další hráči šli do Red Bullu Salcburk, největší momentální talent Sparty Adam Hložek je vlastně odchovancem Zbrojovky. Nám se daří spolupracovat i s Viktorkou Plzeň. V mládežnické Lize mistrů přitom byla vyrovnaným soupeřem Realu Madrid, porazila AS Řím... Vazby máme i s pražskou Slavií. Vše ale vyžaduje dlouhodobý přístup.

Odráží se to na zvýšeném zájmu o Coerver Coaching?

V prvním roce jsme měli 300 účastníků, z toho přes 200 z nich přišlo na letní kempy. Za těch šest let už jsme daleko překročili počet 10 tisíc lidí, takže nárůst je zásadní. Daří se nám přesvědčovat i trenéry mládeže a kluby o vhodnosti zvolit Coerver program jako součást klubové metodiky. My ten stejný fotbal děláme jinak. Máme možnost trénink inovovat a vylepšovat. Spolupracujeme s kluby po celém světě, i s národními federacemi.