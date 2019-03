Masopustův a Nedvědův Zlatý míč vedle sebe. Dva zářivé klenoty na výstavě k zápasu s Brazilci

Originální Zlatý míč, který získal Pavel Nedvěd v roce 2003 v anketě francouzského France Footballu, normálně v Čechách neuvidíte. To byste museli do muzea turínského Juventusu, kde je vystavený v sekci věnované právě Grande Paolovi. A vidět ho vedle stejného klenotu, jehož držitelem se stal po světovém šampionátu v Chile v roce 1962 Josef Masopust, to už je úplná utopie. V druhé polovině března ale nikoli zase až taková, protože oba Zlaté míče budou docela určitě nejcennějšími artefakty výstavy, která bude po šestnáct dnů otevřena v muzeu pražské Slavie na stadionu v Edenu.

Při příležitosti přátelského utkání s Brazílií, kterou česká reprezentace sehraje ve slávistickém fotbalovém chrámu 26. března, totiž Fotbalová asociace ČR ve spolupráci se Slavií shromáždila spoustu zajímavých relikvií, které mapují mezistátní zápasy s Brazílií od mistrovství světa 1938 až po semifinále na Poháru konfederací FIFA v roce 1997 v Saúdské Arábii.

K vidění tak bude třeba fotbalový míč s podpisem Pelého nebo pohár a medaile ze stříbrného šampionátu v Chile, před návštěvníky bude ale historie defilovat i na videozáznamech či třeba prostřednictvím vzpomínek aktérů zápasů s Brazilci i textů o těchto utkáních.

Nedvědův Zlatý míč je vystaven v muzeu Juventusu.

„Utkání s Brazílií vnímáme jako celospolečenskou událost, a proto nabízíme fanouškům naprosto výjimečnou výstavu, která vznikla v rekordně krátkém čase. Dík za to patří všem, kteří se na její realizaci podíleli," zve všechny fotbalové příznivce do slávistického muzea předseda FAČR Martin Malík.

Sedm hráčů Juventusu zatím získalo Zlatý míč. Pavel Nedvěd mezi nimi...

„Dík patří ale i prezidentovi Juventusu Turín Andreovi Agnellimu za zapůjčení Zlatého míče, stejně jako Pavlu Nedvědovi za krásné fotbalové gesto," doplnil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Vstup na výstavu ve slávistickém muzeu.

Během výstavy, která bude probíhat od 16. do 31. března, se bude konat i řada doprovodných akcí včetně nejrůznějších besed a autogramiád. Otevřeno bude od 9:30 do 18 hodin (mimo zápasové a tréninkové dny). Vstupné je 150 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.