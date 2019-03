Obrovská minela gólmana Benfiky. Lisabon ztratil náskok na čele ligy

Má z ostudy kabát. Na tenhle zápas by raději zapomněl. Benfika Lisabon kvůli hrubé chybě gólmana Odissease Vlachodimose ztratila dobře rozjetou pondělní dohrávku 25. kola portugalské ligy proti Belenenses. Slavnější Benfika vedla v městském derby 2:0, hosté ale díky dvěma rychlým gólům v rozmezí dvou minut srovnali na konečných 2:2. Pod první branku Belenenses se velkým písmem podepsal domácí brankář, který zcela nesmyslně nezasáhl proti střele z přímého kopu.

Diváci na Estádio da Luz si museli na góly počkat až do druhého poločasu. Domácí fanoušci měli důvod k radosti, když skóre zápasu v 55. minutě otevřel Brazilec Jonas. A o osm minut později to bylo už 2:0, když střelu Andrease Samarise nešťastně tečoval do vlastní sítě Prata Coelho.

Jenže pak přišla hororová dvouminutovka Benfiky. Domácí předvedli dvě velké chyby v obraně a z vedení byl rázem srovnaný stav 2:2. Belenenses zahrávalo přímý volný kop, ke kterému se postavil Diogo Viana, a na jeho přetažený centr nedosáhl nikdo z jeho spoluhráčů. Lahůdka pro gólmana, řekl by si divák, ale chyba lávky. Čtyřiadvacetiletý brankář Benfiky rozpažil ruce na znamení toho, že si zkontroluje, jak balón opustí hrací plochu, jenže míč přímo před jeho zrakem zapadl do sítě. Vlachodimos ho přitom měl doslova na dosah ruky. Jeho gesto, když objal tyč a zpytoval svědomí, vydá za tisíc slov.

Na Benfiku se dotáhlo Porto

A o dvě minuty později přišel další zkrat. Stoper Ruben Dias zachytil dlouhou přihrávku hostů, na zádech měl hostujícího Kikase a míč mu nesmyslně namazal přímo do samostatného úniku. Portugalec se nemýlil a bylo vyrovnáno.

Benfika ztratila vedení 2:0 a nejen to. Díky kolapsu na domácím hřišti přišla i o náskok na čele portugalské ligy. Dotírající Porto totiž v neděli porazilo Feirense, a oba rivalové tak mají nyní na čele Primeira Ligy shodně 60 bodů. Benfiku čeká ve čtvrtek odveta osmifinále Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb. Portugalský tým v Chorvatsku v prvním zápase prohrál 0:1.