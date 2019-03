Slečno rozhodčí, mýlíte se. Málo vídané gesto fair play mladého kapitána!

Stává se to, ale ne moc často. Mladý fotbalista schválně špatně kopl chybně nařízenou penaltu. Vysloužil si chválu, se zjevnou hrdostí video s tímto příběhem pustil do světa slavný istanbulský klub Galatasaray.

Vše se přihodilo v derby s Istanbulsporem, Kapitán týmu Galatasaray do 14 let Beknaz Almazbekov zkoušel kolem obránce vběhnout do pokutového území, podklouzl a šel k zemi. Slečna (nebo snad paní) rozhodčí zapískala a nařídila pokutový kop. Nesprávně.

Nasupení výrostci z týmu soupeře se k ní okamžitě vrhli. Těžko říci, co se honilo hlavou samotnému Almazbekovi. V první chvíli, zdálo se, vysílal pohled směrem k sudí, jako by si penaltu přál. Nebo se snad hned lekl hvizdu? Rozhodčí se ho pak podle všeho ještě na situaci doptávala, ale hráč si nechal odpověď až při samotném kopu. Míč poslal zjevně schválně „do lesa" a bylo to odbyté.

„Náš hráč ukázal příklad fair play," mohli napsat zástupci klubu na sítích. Galatasaray vyhrál 2:0.