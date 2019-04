Brankář byl za troubu. Divil se, že je to gól

Byla to šťastná gólová trefa a pořádně k ní pomohl i liknavý brankář, který je teď pro smích celému světu. Diego Campillo z mládežnického týmu Guadalajary v utkání s Lobosem pálil při rozstřelu ze značky pokutového kopu do břevna. Co se stalo pak se můžete podívat v přiloženém videu.