Brutální bitka brazilských fotbalistů. Šílence na hřišti rozháněla policie slzným plynem

To byla mela! Opravdu divoké zakončení ligového semifinále si pro fanoušky na stadionu v městě Goiana připravili fotbalisté brazilských celků Vila Nova a Atlético Goianiense. Hráči, trenéři a realizační týmy obou klubů se po závěrečném hvizdu pustili do hromadné bitky, kterou musela rozehnat policie za pomocí slzného plynu. Atlético zvítězilo 1:0 a postoupilo do finále státní ligy.