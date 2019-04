Hvězdný Neymar se po třech měsících vrátil do tréninku PSG

Hvězdný brazilský fotbalista Neymar se dnes po tříměsíční pauze způsobené zraněním vrátil do přípravy Paris St. Germain. Do zápasu by podle médií mohl nastoupit nejdříve ve finále Francouzského poháru proti Rennes, které je na programu v sobotu 27. dubna. S lehkým tréninkem začal nejdražší hráč světa už minulý týden.