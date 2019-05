Pozor, kachny! Dvě nalétly na hřiště a přerušily zápas

S počasím a zvířaty nikdy nevíte. Může se přihodit cokoliv. Menší zvířecí dobrodružství zažili fotbalisté v anglickém městě Leyland, které se nachází v hrabství Lancashire. V utkání hráčů do jedenadvaceti let se připletly do hry dvě kachny a zápas musel být přerušen.