Fotbalová rarita! Soupeře zavalili třiceti góly. Nikoho to moc nebavilo, říká střelec

Takových gólů. Kdo se s tím má počítat. Zřídka vídaným výsledkem 30:2 skončilo utkání fotbalového okresního přeboru Kolínska mezi Třemi Dvory a Českým Brodem C. Vedoucí tým soutěže to měl výrazně ulehčené, poslední českobrodské céčko totiž přijelo pouze v osmi a bylo zavaleno brankovou úrodou.

Byla to vskutku rarita. Ale že by z toho někdo měl nějaké zvláštní potěšení, to tedy rozhodně ne. S fotbalem tenhle zápas neměl mnoho společného.

„Klidně jsme těch branek mohli nastřílet i víc, třeba padesát. Ale nehráli jsme naplno, soupeře nám bylo spíš líto," říkal pro kolinsky.denik.cz domácí Lukáš Kmoch, který si v kariéře zahrál i třetí ligu. Už toho s fotbalem zažil hodně, ale tolik vstřelených branek soupeři v jednom zápase nikdy. Ani v žácích. „Nikoho to moc nebavilo, ani nás, ani je," podotkl

Českobrodské céčko dorazilo v neúplné sestavě. I s dorostenci, kteří už měli za sebou střetnutí své věkové kategorie v Čáslavi. Ale statečně naskočilo do hry, aby zabránilo pokutě, kterou by dostalo v případě, že by do zápasu vůbec nenastoupilo.

Domácí tým usiluje o celkové vítězství v soutěži. V jeho sestavě jsou i další hráči, kteří působili ve vyšších soutěžích včetně exboleslavského Davida Brunclíka.

„Naší jedinou motivací nakonec bylo, aby spoluhráč Tomáš Javorek nastřílel deset branek. Když jich měl osm, domluvili jsme se, že mu pomůžeme k té desítce, aby svůj účet zaokrouhlil," dodal pro kolinsky.denik.cz Kmoch, sám autor čtyř přesných tref.

Paradoxně i Tři Dvory měly o víkendu personální problém, jejich C-tým vůbec nedorazil na zápas nejnižší soutěže do Nebovid.