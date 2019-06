Košťál chválí Křetínského, restart Sparty ale vidí déle než za rok

Od číšníka převezme orosenou plzeň, druhou rukou si pohladí culík, který sedí na jeho temeni. Přitom oknem pohlédne na sytě zelené louky a majestátní alpské štíty. „Nádhera, co?" prohodí bývalý šéf Sparty a místopředseda českého fotbalového svazu Vlastimil Košťál. Dění v tuzemském fotbale už deset let sleduje z rakouského Kaprunu, kde vlastní hotel St. Florian. Přesto ujišťuje: jsem pořád v obraze.

„Nenořím se do hloubky, ale pokud někoho zajímá můj názor, rád se o něj podělím," uvedl Košťál. Obrací se na něj také „jeho" Sparta, která poslední roky chřadne? „Spartu řídí Daniel (Křetínský) pevnou rukou. Mají vlastní cestu, té se drží. Nejsem tady od toho, abych ji hodnotil. Jsou určitě kompetentnější lidé. Třeba tady Karel Krejčí," popíchl Košťál poblíž sedícího trenéra české jednadvacítky, kterou ve svém hotelu v uplynulém týdnu hostil.

„Teď vážně. Jsou dvě zásadní věci: výsledky Sparty, a pak svaté právo majitele dělat rozhodnutí, která mu přísluší. Jestli je fanouškovská obec nespokojená, je věc jiná. Daniel má srdce donátora, finančně jde do toho naveliko. On první je zklamaný. Má dobrý úmysl, ale výsledky nejsou. Věřme, že se zlepší," doufá Košťál.

Někdejší šéf Sparty Vlastimil Košťál před svým hotelem St. Florian v rakouském Kaprunu.

FAČR-Martin Gregor

Když na Letné před lety veleli s Miroslavem Peltou, bylo to jiné kafe. Mistrovské tituly, účasti v Lize mistrů. Od chvíle, co ji opustili, si Sparta o Champions League může nechat jenom zdát. „Myslím, že Daniel udělal správný krok s Tomášem Rosickým, ze kterého udělal sportovního ředitele," pochválil Košťál majitele Sparty. „Myslím, že tandem Rosický – trenér Jílek bude fungovat. Bude ovšem chvíli trvat, než se vytvoří osa týmu. Rok podle mě nestačí," doplnil bývalý letenský boss.

Úspěšně působil také u národního týmu, byl u premiérové (zároveň i poslední) účasti Čechů na mistrovství světa. I tady je Košťál v obraze, informace má z první ruky. Je v kontaktu s reprezentačním manažerem Liborem Sionkem i s trenérem Jaroslavem Šilhavým.

„Těšit se na finále mistrovství Evropy je asi zbytečné, nicméně současný realizační tým může z kluků dostat maximum. Věřme, že na Evropu to bude. Ovšem mistrovství světa je pro nás asi nereálné. Když si vzpomenu na brücknerovskou éru, na každé pozici byl hráč, který působil v top klubu. Musíme se holt smířit s nižším levelem. Což ale neznamená, že se do budoucna mezi evropskou špičku nemůžeme vrátit," pronesl Košťál.

Zdůvodňovat výkonnostní pád obligátní formulkou o výjimečnosti party Nedvěda ovšem odmítá. Generační diskuse je podle něj složitá. „Kdysi jsem ve Spartě diskutoval s útočníkem Vráťou Lokvencem, jestli v osmadvaceti není na odchod do zahraničí brzy. A brankáři Jardovi Blažkovi jsem rovnou řekl: do třiceti nikam nejdeš. Dneska odcházejí teenageři, jenže kolik se jich venku prosadí? Ze sta třeba tři. A už tak úzká základna se ještě brutálně zúží. Tenhle trend není dobrý," tvrdí Košťál.

Čas od času prý dostane nabídku k návratu do českého fotbalu. Drží se však přísloví: nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. „Není to na stole a ani nebude. Tyhle návraty většinou nejsou šťastné. Bývají o egu někoho, který si ho chce ukojit. Já tenhle pocit rozhodně nemám. Sice to na mě zkoušeli, ale já vždycky řekl: děkuji, nechci," uzavřel Košťál.