Liberec povede Hoftych. Jsem rád za možnost vrátit se k trenérskému řemeslu, říká

Slovan měl původně eminentní zájem o kouče české reprezentace do 18 let Luboše Kozla, který U Nisy před deseti lety asistoval Ladislavu Škorpilovi, ovšem jednání nakonec do zdárného konce nedospěla. Šestý tým uplynulé sezony by tak měl v pondělí přípravu odstartovat již pod Pavlem Hoftychem.

„Jsem rád za nabídku a možnost být součástí Slovanu, protože Liberec beru za velmi zajímavou značku v českém fotbalu. Mám tady hodně známých, z bývalých spoluhráčů například Míru Holeňáka, v Chebu jsem hrál se Zdeňkem Koukalem. V kontaktu jsem byl například s Márou Čechem nebo Petrem Papouškem, trenérskou licenci jsem studoval s Petrem Myslivcem nebo Jiřím Kaiserem. Je to dobrý základ pro to, abych se v novém prostředí rychle zadaptoval a poznal ho. Času je málo, už v pondělí začínáme a musíme ještě nějaké věci dodělat," řekl.

Český trenér Pavel Hoftych děkuje trnavským divákům.

Miroslav Földeši

Dvaapadesátiletý expert trénoval v české lize Bohemians 1905 a Zlín, ve slovenské vedl Trnavu, se kterou v sezoně 2011/2012 bojoval do konce o titul, nakonec skončil druhý. Koučoval také českou devatenáctku a dvacítku. Poslední tři sezony působil v Trnavě jako sportovní ředitel, kde se však na konci roku 2018 kvůli ekonomické situaci v klubu a ztrátě motivace spolu s koučem Radoslavem Látalem rozhodl skončit.

„Stále jsem věřil, že můžeme jít plzeňskou cestou. Ale teď už vím, že ve městě není možné u více subjektů najít shodu, aby se fotbal v Trnavě dostal dál. To je hlavní důvod, proč necítím, že by moje práce měla být i nadále pro Spartak přínosná," vysvětlil tehdy svůj krok.

Liberec v uplynulém ročníku vedl Zsolt Hornyák, který s modrobílým týmem obsadil konečnou šestou příčku. Nicméně po sezoně po vzájemné dohodě s klubem vypověděl smlouvu. Oficiálně z rodinných důvodů, podle zákulisních zpráv však kvůli neshodám s majitelem klubu Ludvíkem Karlem. Záhy přijal nabídku maďarského prvoligového klubu Puskás Akadémia.