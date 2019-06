Tvrdé obvinění! Bývalý delegát obvolával naše hráče, ať vypustí zápas, hlásí Živanice

Do konce třetiligové sezony zbývají odehrát tři utkání. Co s odstupem času říkáte na dění v českém fotbale?

Situace není dobrá, podívejte se, snad tři stovky mužstev končí. Fotbal spěje k záhubě. A řeč není jen o třetí lize. Všichni vidíte, co se stalo v baráži Jihlavě. Zařízli ji a prostě se řekne, že to rozhodčí neuměl. A hotovo. Na náš zápas s Vyšehradem se přijede podívat i pan Hořejší z řídící komise soutěže pro Čechy. Rozhodčí nás řeže od první minuty a nic. Ať na ty zápasy nejezdí delegáti, tohle není cesta, jakou má fotbal jít.

Vy jste se během soutěže pustil do ostré kritiky poměrů ve fotbale. Ve výsledku jste byl ale vy vyloučen, zaznamenal jste nějaké další změny?

Byl jsem sice vyloučený z FAČR, ale nikdo mi nemůže zabránit v kritice. Snad jsem dosáhl aspoň toho, že nedocházelo k úmyslným zraněním. Po jednom takovém je náš hráč Tomáš Kakrda po několika operacích. Nemůže trénovat, natož hrát. Snad by mohl hrát za rok na jaře. Klub ho podržel, přišel o práci, bylo to něco šíleného. Klub, kde se mu zranění stalo, ani ten hráč, co Tomáše zranil, se mu ani neomluvili. Jen to ukazuje, co říká Ondra Herzán (exligový hráč Živanic). Chybí tady úcta. Rozhodčí v Písku nám klidně řekne, tak si stěžujte, my si to rádi přečteme. To jsem nezažil.

Vážně se vám rozhodčí takhle smáli?

Těch zvláštních situací tam bylo moc. Třeba před zápasem v Zápech, které byly na postupovém místě, se stalo, že bývalý delegát obtelefonovával naše hráče a snažil se je přesvědčit, aby ten zápas prostě prohráli. S tím, že by za to byli nějakým způsobem odměněni. Ti hráči to odmítli, jednoznačně, a nahlásili to vedení našeho klubu. Já před kluky smekám. Musím tímto všem poděkovat, jak k tomu přistoupili. Zápas jsme vyhráli, náš tým zápas odkopal na hranici možností. Kluci vybojovali vítězství, byli za to od trenéra Záp dehonestováni. Rozhodčí také, řídil to pan Pilný, který odpískal velmi dobrý zápas.

Prozradíte jméno zmíněného delegáta?

Nebudu říkat jméno, vím, kdo to je. Ale aby mě někdo tahal po soudech, kluci se toho taky bojí. Bude to tvrzení proti tvrzení.

Přesto jde o poměrně vážné obvinění. Řešili jste to nějak dál?

My jsme to neřešili. Chlapci nechtěli, aby se jejich jména zveřejňovala, a nechtěli, aby je někdo volal na svaz a někde něco zdůvodňovali. My jsme jim vyhověli. Jen jsme to oznámili ve sdělovacích prostředcích, aby se vědělo, co se děje. Ale když mi v tuhle chvíli řeknou, tak mi ukažte důkazy, tak to bude samozřejmě problém. Protože hráči to pochopitelně nahrané nemají. Nepočítáte obyčejně s tím, že si budete nahrávat hovory... Potom je to složité prokázat. Pro mě bylo důležité, že kluci přišli a řekli, co se jim stalo a nechtěli s tím mít nic společného.

Byly tam i další věci, kdy rozhodčí v přerušené hře srazil k zemi vašeho hráče... Nebylo ve hře i to, že byste odstoupili z ČFL?

Uvažovalo se o tom, zda má cenu hrát soutěž, kde to není o fotbale. Když se stala ta věc s rozhodčím, pochopitelně jsme podali stížnost. Vyjádření ale bylo, že se sudí jen smekl. A pak že řešil v daných mezích svou situaci.

Co převážilo, že jste v takových poměrech soutěž nezabalili a hráli jste dál?

Kluci něco dokázali, pro Živanice byl postup do ČFL obrovský úspěch. Tým se konsolidoval. I vůči klukům jsme považovali za dobré to hrát, zasloužili si to. Věřím, že se bude hrát fotbal, ať prohrajeme, ať rozhodčí udělá chybu, ale ne, aby se nám smáli a dělali tyhle věci cíleně. Že přestanou řídit cíleně postupy a sestupy. Uvidíme, co bude.

Necítíte se v tom boji tak nějak osamoceně?

Určitou podporu máme, některé týmy se ozvaly. Jsou týmy, co v tomhle systému jedou a vyhovuje jim to. Další se bojí, dali jim třeba přes prsty, tak napsaly omluvný dopis. Další jsou, ale muselo by se to rozpoutat v profesionálním měřítku, teď viděli při baráži, že se jich to týká. Kluby, co mě podpořily i ze třetí ligy, radši nejmenuji, aby to nebyl polibek smrti. Nikdo ale na FAČR nevyvíjí tlak, diskuze lidí na internetu je nezajímají. Největší tlak byl od médií, to se jim hrubě nelíbilo a dost je to zasáhlo.

Tvrdíte, že po vás chtěli na etické komisi podepsat, že už nebudete komentovat zmíněné téma pro média. Vážně jste neuvažoval o tom, jít k civilnímu soudu?

Nedělám si iluze, že by stačilo svědectví dvou lidí, že to po mně někdo chtěl. Žádné zápisy z těch jednání nejsou.

Stejné je to v případě vašeho vyloučení z FAČR. Budete se nějak bránit?

S paní Haindlovou jsme se o všem bavili, opravný prostředek, co se týče fotbalu, není. Je jediná možnost řešit to soudně. Na rovinu, dost mě už tohle vyčerpávalo. Bude to stát hromadu času i peněz a výsledek je nejistý. Zatím jsem k tomu nepřistoupil. Taky čekám, až mi FAČR vrátí část příspěvků za dobu od mého vyloučení. Jde mi o princip, angažuji se v hnutí čistý fotbal.

Jak se tedy těšíte na příští sezonu ČFL?

Nebyli jsme rádi po těch jarních zápasech v Písku, kde pískal pan rozhodčí Paták, a po zápase s Vyšehradem, kde to bylo strašný. Tak jsme uvažovali, zda má cenu to dál kopat. Ale sešli jsme se a popřemýšleli, že to ještě zkusíme. Doufáme, že se poměry zlepší. Už na jaře byla v soutěži spousta mladých rozhodčích, co pískali dobře. Věřte tomu, že když se s něčím podobným setkáme, budu se snažit, aby na tyhle věci bylo vidět.