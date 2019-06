Neskutečné gesto fair play. Odstoupil ze hry, aby pomohl zraněnému soupeři

Neskutečné a výjimečné gesto fair play bylo k vidění na fotbalovém utkání pražského přeboru. Útočník Podolí Robert Jůzek neváhal a chvili před koncem odstoupil ze hry, aby pomohl zraněnému soupeři z týmu Újezdu Praha 4. Jeho tým přitom prohrával 0:2 a mohl využít převahy jednoho muže v poli ke korekci skóre. "V českých poměrech je to až nevídaná věc," složil Jůzkovi poklonu Jiří Jindra, sportovní ředitel SK Újezd Praha 4. „Rád bych ho za tento počin nominoval na Cenu fair play."

Ke zranění došlo necelých deset minut před koncem. Újezd Praha 4 už měl vystřídáno a musel dohrávat v deseti. „Z rány pod okem teklo hodně krve, odvedli jsme hráče za lajnu a řešili, co budeme dělat dál," popisuje nepříjemné chvilky Jindra.

V tu chvíli vstoupil do hry útočník soupeře Jůzek, povoláním lékař. Přiběhl a oznámil soupeři, že hráče sám ošetří. „Přitom z jeho lavičky volali, aby hrál dál. Bylo to neskutečné gesto. Když ošetření skončilo, tak vlastně sudí ukončil zápas," prohlašuje Jindra.

Jůzek nijak neřešil, jaký je stav. „Prostě jsem odešel ze hřiště. Zranění hlavy hráče má vždycky přednost," říká. Viděl, že jsou jen dvě varianty. Buď bude muset hráč soupeře na šití do nemocnice, nebo to zvládne od sám. Rozhodl se jít do akce."Mám na zápasech svoji lékárničku, kde jsem vše potřebné měl, takže jsem mohl ránu zašít. Řídím se heslem, že je třeba být připravený a mít věci u sebe. Doma jsou naprd," nechal se slyšet Jůzek.

Do akce šel prý málem i před dvěma týdny, kdy se pro změnu v teplém počasí udělalo nevolno jednomu z diváků. „Ten člověk nakonec dostal tekutiny a udělalo se mu lépe, takže můj zásah nebyl třeba," dodal s tím, že je připravený vždy pomoci.