Japonci zaskočili favorita

Fotbalisté Uruguaye jen remizovali ve svém druhém utkání na mistrovství Jižní Ameriky s Japonskem 2:2 a o postup ze skupiny budou muset bojovat do posledního zápasu. Favorizovaní Uruguayci museli proti mladému týmu, který je na šampionátu jako host, dvakrát dotahovat, aby zachránili alespoň remízu.

Japonsko, které po úvodní prohře 0:4 s obhájci titulu Chile udělalo sedm změn v sestavě, poslal dvakrát do vedení Kodži Mijoši. Záložník poslal asijský tým do vedení ve 25. minutě, ještě do poločasu vyrovnal Luis Suárez z penalty, kterou rozhodčí nařídil po poradě s videem. Na druhé straně se ale později Japonci dožadovali pokutového kopu marně.

Mijoši se po přestávce za místo v základní sestavě odvděčil i druhým gólem, v 66. minutě ale Uruguay znovu srovnala. José Giménez se trefil hlavou po rohovém kopu. "Proti Chile jim chyběla agresivita, jinak by ten zápas vypadal jinak. Neprohráli jsme, tohle je cenný bod," zhodnotil obránce Atlética Madrid výsledek.

Uruguayci, kteří na úvod šampionátu porazili Ekvádor 4:0, tak mají ze dvou zápasů na kontě čtyři body a vedou skupinu C. Chile je ale může po pátečním duelu s Ekvádorem předstihnout. V závěrečném utkání čeká v pondělí oba favority vzájemný souboj, Japonsko uzavře skupinu zápasem s Ekvádorem.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale: Skupina C: Uruguay - Japonsko 2:2 (1:1) Branky: 32. Suárez z pen., 66. Giménez - 25. a 59. Mijoši