Američané jsou po kanonádě ve čtvrtfinále Zlatého poháru

Včera

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Itálii a San Marinu - skupina A: Belgie - Itálie 1:3 (0:1). Branky: 79. Verschaeren - 44. Barella, 53. Cutrone, 89. Chiesa. ČK: 90.+3 Mbenza (Belg.). Španělsko - Polsko 5:0 (3:0). Branky: 17. Fornals, 35. Oyazabal, 39. Ruiz, 71. Ceballos, 90. Mayoral. Španělé jsou v semifinále ME a mají jistý start na olympijském turnaji v Tokiu.