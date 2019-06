Plivání na soupeřku, skandální chování a surové fauly. Běsnící Kameruňanky odmítaly na MS pokračovat ve hře

Nevybíravé fauly, lokty v obličeji, surová hra, plivání na soupeřku a nekončící hádky. Hlavní roli osmifinálového střetnutí na mistrovství světa žen ve fotbale si zahrály systém VAR a nepříčetné fotbalistky Kamerunu, které neunesly rozhodnutí sporných situací v jejich neprospěch. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že utkání se ani nedohraje. Výkon Angličanek, které si v nedělním duelu se soupeřkami poradily poměrem 3:0, tak zůstal ve stínu skandálního chování, kterého byli diváci ve Valenciennes svědky.

Úvodní branku vstřelila ve 14. minutě Steph Houghtonová po první sporné situaci zápasu. Augustine Ejangueová zahrála malou domů a čínská rozhodčí Liang Čchin signalizovala nepřímý volný kop na hranici malého vápna. Kamerunská hráčka na soupeřku volající po potrestání deliktu plivla. Rozhodčí i asistenti u VAR však nechutné nesportovní chování přehlédli.

Další kontroverze přišla na řadu v závěru prvního poločasu. Ve čtvrté nastavené minutě svou čtvrtou brankou na turnaji zvýšila na 2:0 Ellen Whiteová. Lajnová sudí signalizovala ofsajd. Po přezkoumání u videa však hlavní arbitra gól uznala. Kameruňanky situaci psychicky vůbec neustály. Hádky na hřišti nebraly konce. Trenér Alain Djeumfa běsnící hráčky nakonec přece jen uklidnil a mohlo se pokračovat.

Krátce po změně stran rozhodčí na základě videa neuznala gól Ajary Nchoutové kvůli těsnému ofsajdu a na kamerunský tým toho bylo už přespříliš. Hřebíček do rakve mu v 58. minutě zarazila Alex Greenwoodová gólem na 3:0. Až závěrečný hvizd vysvobodil Angličanky před frustrací Kameruňanek, které svou surovou hrou ve zbytku zápasu definitivně „vylepšily" svou fotbalovou reputaci před odletem z MS domů.

"Obávám se, že dnes jsme viděli chování, které je na hřišti nepřijatelné. Ať už bychom vyhráli, prohráli nebo remizovali, mé hráčky by se takhle nechovaly. Musíte respektovat pravidla, rozhodčí a vyrovnat se s tím. Za to, co jsem viděl na trávníku, jsem se styděl. Ten zápas mě nebavil a nebavil ani mé hráčky," řekl ke skandálnímu průběhu duelu anglický trenér Phil Neville.