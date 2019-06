Neuvěřitelná trefa! Anglický zabiják ohromil svět

Krásných gólů nastřílel během kariéry anglický útočník Wayne Rooney moc. To ví celý svět. Taková paráda, jakou však naposledy předvedl v Major League Soccer se moc často nevidí. Bývalá hvězda Premier League zajistila vítězství 1:0 pro DC United v utkání s Orlandem City. A pak už si jen užívala ovací publika a gratulací spoluhráčů.

Wayne Rooney, to jméno je synonymem pro slovo kanonýr. I když řadě fanoušků zmizel z očí, protože působí za mořem, a není tak vidět, jako v dobách, kdy řádil v Premier League. Teď se ale opět ukázal. A byla to náramná paráda. Nečekejte sólo přes pět hráčů, ani elegantní patičku po níž se brankář jen ohlédl, stejně ale trefa stojí za podívání.

Anglický bombarďák v dresu DC United napřáhl v utkání Major League Soccer na vlastní polovině. Těžko říct, zda věděl, že je gólman soupeře daleko z branky, nebo to prostě jen zkusil. Ve výsledku je to jedno, míč nešťastníka v brance Orlanda City přeletěl, neměl nárok zasáhnout. Komentátor přenosu řval nadšením, fanoušci šíleli. Rooney jen zvedl ruce ve vítězném gestu a všechno si užíval. Tahle paráda jen ukázala, že je to pořád extratřída.