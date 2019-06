Španělsko popáté vyhrálo ME do 21 let

Fotbalisté Španělska vyhráli mistrovství Evropy do 21 let. Ve finále v Udine porazili Německo 2:1 a obhájci trofeje vrátili dva roky starou porážku 0:1 z vyvrcholení minulého Eura v Polsku. Svěřenci Luise de la Fuenteho šampionát ovládli poprvé od roku 2013 a celkovým pátým triumfem dorovnali historicky nejúspěšnější zemi ME jednadvacítek Itálii.