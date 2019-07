Stanciu to bude mít těžké, říká Souček. Sám si drží střeleckou formu, troufl si i na dloubák

Souček v letní přípravě zasáhl do dvou ze čtyř zápasů a v obou dal dva góly. Před týdnem se trefil při prohře 2:3 na půdě Slovanu Bratislava a dnes svůj výkon zopakoval v Trnavě.

"Mohlo by se hrát ještě pár zápasů na Slovensku, kdyby to takhle pokračovalo. Jsem rád, že jsem dal dva góly, mohl tým více uklidnit a dotáhli jsme to k zaslouženému vítězství. Vždy se cení, když se generálka před sezonou vyhraje. A že to byl Superpohár, o to jsme raději. Dá se říct, že jsme tu předchozí sezonu uzavřeli tímhle pohárem," řekl novinářům Souček.

Zleva Tomáš Souček ze Slavie a Matej Jakúbek z Trnavy.

Dalibor Glück, ČTK

Čtyřiadvacetiletý reprezentant skóroval i v posledních dvou duelech uplynulé ligové sezony a z posledních sedmi utkání za Slavii se střelecky neprosadil jen v jediném.

"Víme, že jsem teď dával ty góly já, ale to je jen nadstavba, není to přímo moje práce. Z penalt chci týmu pomoci, ale ze hry je potřeba, abychom dávali víc gólů. Aby je dávali útočníci, křídla. Věřím, že to přijde a rozstřílí se všichni," uvedl Souček.

Ve 40. minutě si za stavu 0:0 troufl na dloubák z penalty. "Věřím si. Říkal jsem si, jak to zahrát. Už jsem zahrál hodně variant a naštěstí vyšla tahle. Je to velké riziko, nemůže být nic horšího, než když gólman tu penaltu zalepí. Občas se stane, že ji vyrazí, ale tohle je daleko horší pro sebevědomí těch exekutorů. Je to pak ztrátové. Ale zase když to vyjde, tým naroste, což se naštěstí stalo," konstatoval Souček.

V 61. minutě se prosadil ze své silné disciplíny po rohu. "Kluci to dobře kopou, to je základ. Já se vždy snažím najít si prostor, zase to vyšlo na mě. Jsem rád, že mi to vždy spadne na nohu nebo na hlavu. Příště to třeba vyjde na někoho jiného, ale nezlobil bych se, kdybych takhle týmu pomáhal častěji," podotkl Souček.

Hráči Slavie se radují ze zisku Československého Superpoháru.

Dalibor Glück, ČTK

Slavii v minulých dnech posílil rumunský reprezentant Nicolae Stanciu. "Zatím měl jen dva tréninky s kondičním trenérem, měl dovolenou. Připojí se asi hned po soustředění. Teď se ještě tolik neprojevuje. Přijde mi, že je takový klidný. Jak s námi začne trénovat, bude i víc k nám do party," uvedl Souček.

Stanciu ještě v minulé sezoně na podzim působil ve Spartě, kde byl i kapitánem. "Já osobně jsem velký slávista, ale v kabině se to snažíme odlehčit. Je víc takových hráčů. Když ukáže kvalitu, získá si všechny, jak hráče, tak fanoušky. Bude na něj velký tlak, bude to mít těžké. Ale věřím, že ukáže, jak velký hráč to je a že nám hodně pomůže," dodal Souček.

Nicolae Stanciu ze Slavie v Trnavě.

Dalibor Glück, ČTK