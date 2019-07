Legendární fotbalový gólman Casillas zůstává v Portu! Co bude v klubu dělat?

Legendární gólman Iker Casillas zůstává v Portu. V pondělí se ta zpráva rozletěla do světa. Zatím je jasné, že španělská legenda nebude pokračovat na pozici brankáře. Klub oznámil, že se musí nyní Casillas dát zdravotně dávat dohromady a bude součástí klubového realizačního týmu. Podle oficiálního webu Porta by měl pracovat na pozici, kdy by fungoval v roli klubové spojky mezi hráči, trenéry a vedením. Další rozšiřování pravomocí pro brankářskou legendu klub do budoucna nevyloučil.