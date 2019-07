Ronaldo si pohrál s protihráči. Parádičky, přihrávka bez koukání i gól z přímáku

V rámci prestižně obsazeného International Champions Cupu došlo k souboji dvou italských týmů, Interu Milán a Juventusu. A do zápasu, který po remíze 1:1 musel jít až do penaltového rozstřelu, opět výrazně promluvil Cristiano Ronaldo. Portugalský hráč vstřelil jediný gól svého týmu v základní hrací době a navíc ukázal, že je stále králem technických parádiček.

Po vlastním gólu De Ligta srovnal stav utkání Juventus - Inter Milán Ronaldo. Zápas došel až do penaltového rozstřelu

Celek z Milána šel do vedení 1:0 po nešťastném vlastním gólu De Ligta, jednogólový náskok ale Inter udržel jen do 68. minuty, kdy se exekuce přímého kopu ujal Cristiano Ronaldo. Zápas nakonec dospěl až do penaltového rozstřelu. V jeho šesté sérii dokázal Buffon vychytat Valera, a protože Demiral následně svoji penaltu proměnil, z vítězství 4:3 po pokutových kopech se nakonec radoval Juventus.

Ronaldo vedle gólu ale fanoušky zaujal i při další situaci, ve které se rodák z Madeiry ocitl. Dal totiž vzpomenout na dobu, kdy v Manchesteru United ještě na křídle více využíval svoji lehkost a triky s balonem ničil protihráče.

I dnes má portugalská hvězda fantastickou techniku a rychlé nohy, hraje ale více na středu, ubrala na parádičkách a prezentuje se důraznějším stylem. V utkání proti Interu však hvězdný fotbalista opět ukázal, že ze svých triků nic nezapomněl a předvedl skvělou práci s balonem zakončenou přesnou přihrávkou naslepo.