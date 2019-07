Trabzonspor u arbitráže neuspěl a titul dodatečně nezíská

Trabzonspor skončil před osmi lety v lize druhý za Fenerbahce jen kvůli horší bilanci vzájemných zápasů a titulu se domáhal poté, co vedení istanbulského celku bylo potrestáno za zapletení do rozsáhlé korupční aféry. Šéf Fenerbahce Aziz Yildirim byl odsouzen na šest let do vězení, později byl však stejně jako 35 dalších lidí zproštěn obvinění.

Fenerbahce bylo kvůli aféře vyloučeno z Evropské ligy, ale Trabzonsporu se nelíbilo, že v domácí soutěži klub potrestán nebyl. Odvolal se proto k FIFA a když neuspěl, obrátil se na CAS. Arbitrážní soud v Lausanne sice výtky Trabzonsporu uznal, přesto rozhodl, že musí respektovat verdikt FIFA, protože nebyl účastníkem řízení mezi tureckým svazem a Fenerbahce.