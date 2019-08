Sparta se chystá na obhajobu bez dvou opor. Jak daleko dojde v Evropě?

Již o víkendu se rozběhne nejvyšší česká fotbalová soutěž žen, do které vstoupí jako obhájkyně titulu tým Sparty. Česká liga sice nepatří mezi top soutěže v Evropě, přesto se najdou hráčky mající potenciál působit v zahraničí. Důkazem je odchod nejlepší střelkyně loňské sezony Andrey Staškové do Juventusu Turín. Do Atlétika Madrid pak zamířila Američnka Kylie Stromová.