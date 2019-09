Horváth: Vesnice je pro fotbal strašně důležitá

Proč jste se do projektu aktivně zapojil?

Myslím, že v dnešní době je strašně důležité poukazovat na to, jak důležitá je vesnice nebo malé město pro český fotbal. Spousta talentů a bývalých nebo současných hvězd vyrůstalo právě mimo velká města. Kluků, kteří prošli od mládeže až do ligy v jednom klubu je minimum. Do ligových klubů zamířili většinou z vesnice v pozdějším věku. Nebo začínali v menších divizních, třetiligových klubech. Pro ně je projekt také vzpomínkou, jak dříve vesnické kluby fungovaly.

Spousta amatérských klubů v Česku zaniká. Máte obavy, že tento trend bude pokračovat?

Vesnice objíždím, vidím spoustu nadšených dětí, které lítají po hřištích s balonem u nohy. Když na ně koukám, probleskne mi hlavou, že takhle jsem to tehdy prožíval i já. Je jedno, jestli hraje áčko nebo béčko, scénář je vždycky stejný. Děti jsou na trávníku tři hodiny před výkopem a dvě po zápase, než tátové utkání rozeberou v kantýně. Takový časový prostor, během kterého jsou s míčem, nejde normálními tréninky dohnat. Nemám strach, že bychom měli málo dětí, kteří jsou do fotbalu zapálené. Ale spíš o to, jak naložit s tím, aby u fotbalu zůstaly i po příchodu do města.

Pavel Horváth se rozloučil s profesionální kariérou v roce 2015. Při benefičním utkání na trávníku předvedl i akrobatické kousky.

Vlastimil Vacek, Právo

Jaký máte vztah k vesnickému fotbalu?

Jelikož už nehraju ligu, stíhám objíždět vesnické zápasy. Ať formou takzvaných srandamačů, exhibic, nebo se koukám na kamarády, kteří v těchto soutěžích působí. I já jsem se nechal přemluvit.

„Kde se hraje, tam to žije!" Právě na význam amatérského fotbalu pro život na venkově upozorňuje projekt Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje činnost amatérských fotbalových klubů v České republice. V letošním roce se do něj zapojilo již více než osm set týmů a další přibývají. Ve finančních příspěvcích na zlepšení fungování klubů bylo v sezoně 2018/19 vyplaceno téměř 2,5 milionu korun a rozdány startovací balíčky dresů a míčů v celkové hodnotě téměř 4 miliony. Pokud se chcete do projektu rovněž zapojit, můžete registrovat svůj tým ZDE.

Který klub vás zlanařil?

Chystám se hrát 1.A třídu za Žichovice, vesničku u Strakonic. Doufám, že mi to brzy vyjde. Budou tam se mnou čtyři kluci z divize z Klatov, kteří to oběhají. A také tiskový mluvčí Viktorie Plzeň, který mě k angažmá ukecal.

Loni na jaře jste si párkrát kopnul za divizní Březovou u Sokolova. Na takovou úroveň už byste si netroufl?

Nevím, jestli divize na mě byla až moc, nicméně jsem musel podstupovat souboje. V první třídě budu pochopitelně muset taky, ale agresivita v divizi a v této soutěži je přece jenom nižší.

S jakým týmem objíždíte obce?

Občas s Real Topem, teď mám i svoje mužstvo. Zatím se nijak nejmenujeme, máme už ale za sebou první zápas. Samozřejmě vítězný. Hrají v něm hokejisté Martin Straka, Tomáš Vlasák a další moji kamarádi. Máme hezký dresy a velký trenky.

"Je strašně důležité poukazovat na to, jak důležitá je vesnice nebo malé město pro český fotbal," říká Pavel Horváth.

Řešili jste v kabině Viktorie kultovní seriál Okresní přebor?

Jasně. Myslím, že neexistuje nikdo, kdo je aspoň trochu líznutý fotbalem, že by Okresní přebor neřešil. A neparodoval hlášky, které jsou kultovní. Například teď u mě jede trenérská licence, kterou dělám. Jsem prostě trenér a potřebuju tu licenci. Nebo když se mi někdo ze svěřenců v béčku Plzně na něco zeptá, odpovím, že nemám licenci. I oni mají seriál jako bibli. Slíbil jsem jim, že jestli z prvních pěti zápasů uděláme deset bodů, přivedu jim na trénink Ondru Vetchého. Ondra o tom tedy ještě neví. Postavy z Přeboru jsou prostě démoni.

Která vám byla nejbližší?

Postavou asi Jarda Kužel. Ale co se týká hereckého nasazení a role, tak Ondra Vetchý.

Pavel Horváth v hlavní roli.

Udělal seriál hodně pro vesnický fotbal?

Propagace amatérského fotbalu je to jednoznačně skvělá. Byl ale spíš cílený pro ty, kteří fotbal alespoň zažili na nějaké úrovni. Každý z nich se v něm našel.