Sudí pilně sepisoval urážky. Mělo dojít i na plivání, trenér dostal pořádný flastr

K fotbalu to patří. Emoce, slovní výpady. Mnohdy i hodně ostré. Někdy nejen to. A končívá to u disciplinárky. Tak tomu bylo i po zápase ČFL skupiny B mezi Ústím nad Orlicí a Mladou Boleslaví B (2:1). Trenér hostů Milan Pechanec dostal nezanedbatelnou pokutu – 15 000 korun.