Neskutečné umění. Mladík namaloval slavného fotbalistu kopačkou

Nádherný portrét brazilského fotbalisty Neymara vytvořil malíř vystupující na Instagramu pod jménem Bou Bou. Na tom by asi nebylo nic až tak neobvyklého - to, co je ale na celém obrazu zajímavé, je způsob, jakým vznikal. Umělec jej totiž vytvořil pomocí kopačky.