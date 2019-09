Rivalita stranou? Nikoli. Ronaldo v anketách "The Best" a Zlatý míč nikdy nehlasoval pro Messiho

Lionel Messi v pondělí převzal další individuální ocenění ve své bohaté kariéře, a to fotbalista roku podle FIFA (The Best FIFA Men’s Player známé také pod názvem "The Best"). V anketě navazující na Zlatý míč FIFA (spojení fotbalisty roku FIFA a Zlatého míče konané mezi lety 2010 a 2015) a původní koncept fotbalisty roku FIFA porazil útočník Barcelony Virgila van Dijka z Liverpoolu a Cristiana Ronalda z Juventusu, kteří skončili na druhém, respektive třetím místě. Po slavnostním vyhlášení letošního ročníku ankety bylo zveřejněno, jak jednotliví fotbalisté hlasovali. A v rámci toho vyšla najevo zajímavá skutečnost.