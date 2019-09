Nahý sudí se rval ve sprchách. Byl ožralý, vinili ho. Dostal jsem trest, jako bych někoho zabil, stěžuje si

Děním na hřišti to neskončilo. Utkání páté slovenské fotbalové ligy Švošov - Sučany mělo po rušném průběhu pozoruhodnou rváčskou dohru ve sprchách a pak také u disciplinární komise. Asistent rozhodčího Igor Roštár totiž podle všeho napadl vedoucí domácího klubu z Liptova.

I u nás to rozhodcovský sbor postihlo. Ostuda s pitím. Mnozí účastníci zápasu totiž tvrdí, že rozhodčí z Horehroní byl pod vlivem alkoholu a evidentně se motal po hřišti.

A tam to vlastně všechno začalo. „Během zápasu pustil několikametrový ofsajd, jeden z funkcionářů ho na to upozornil a toho pak napadl. Potácel se po čáře. Po zápase ve sprchách zaútočil nahý na domácího funkcionáře," řekl jeden z diváků podle webu novycas.sk a dodal: „Byl ožralý, páchnul chlastem."

Web událost nazval ´komediálním skandálem´.

Roštár přiznal, že k šarvátce došlo, odmítal však, že byl opilý. „Ráno jsem vypil dvě piva, dvě desítky. To je všechno, "hájil se Roštár a inkriminované momenty popisoval takto:" V 80. minutě jsem zvedl nějaký ofsajd, co jsem podle nich neměl. Domácí vyhráli 3:0. Po zápase bylo vše v pohodě. Šel jsem do sprch a ten vedoucí mužstva byl na toaletě a začal na mě vykřikovat."

A tak se arbitr nechal unést, v zázemí došlo k pokračování konfliktu. „Ale napadení? To je takový široký pojem. Já jsem ho neinzultoval pěstí, byla to taková strkanice. Pak nás rozdělili," nastiňoval Roštár. Verdikt disciplinárky ho naštval. „Já jsem dostal trest, jako bych někoho zabil," postěžoval si. Vyfasoval devítiměsíční distanc. Pyká ale i Švošov, který za porušení povinností organizátora utkání dostal pokutu 100 eur.