Modla Slavie se trápí. Stochovi se v Řecku hroutí sny, přišel i o místo v nároďáku

Měl velkou touhu si ještě jednou vyzkoušet zahraniční angažmá. A když v červnu přišla možnost zamířit z mistrovské Slavie do PAOK Soluň, Miroslav Stoch neváhal. Cíl byl jasný. Dostat se do základní sestavy a zahrát si s tradičním řeckým klubem evropské poháry. Ani jedno se nepovedlo. A co víc. Devětadvacetiletý záložník s dynamitem v noze přišel i o místo v reprezentaci.