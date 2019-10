Trenér David Jarolím v akci. Kam ho zavedlo nové angažmá?

V minulé sezoně působil ve stejné soutěži na lavičce Olympie Radotín, jenže klub to po sezoně ve třetí lize zabalil, a tak čekal nejmladší z rodu Jarolímů na nové laso. Prodloužil si i hráčskou kariéru, když působí s bratrem Lukášem v Újezdu nad Lesy v Pražská teplárenská přeboru. O tom, že by ale bratra oslovil, aby mu šel dělat asistenta ve třetí lize, neuvažuje.

„Je pravda, že trenérské místo mám teď v rodině jen já. Ale bráchu lákat nebudu. On se taky vidí na pozici hlavního trenéra a ve třetí lize to není o nějaké šíři realizačního týmu," myslí si nejmladší z trenérského klanu Jarolímových.

Trenér Karel Jarolím si vyzkoušel také práci u české reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Za sebou už má také premiéru přímo na lavičce. Jeho nový tým prohrál na penalty s Karlovými Vary. Náročný kouč tuší, že ho čeká hodně práce, zároveň si ale uvědomuje, že klub funguje jinak, než poznal naposledy v Radotíně, kde měla řada fotbalistů profesionální podmínky a hrálo se o postup.

„Tam se trénovalo dopoledne, tady chodí hráči do zaměstnání, takže bude příprava až po ní. I cíle jsou jiné. Ale je to pro mě výzva. Určitě nebudu chtít nikoho na tréninku strhat, z hráčů mám dobrý pocit, jsou poctiví, drží pohromadě," konstatuje Jarolím, který se s bratrem Lukášem neúspěšně pokoušel dostat na studium nejvyšší trenérské licence. "S bráchou jsme neuspěli, ale určitě je to můj cíl," řekl David Jarolím.

Jeho bratr Lukáš už tak striktní není. Sám se vzdal po minulé sezoně angažmá v divizních Benátkách nad Jizerou. "Lákala by mě vyšší soutěž," přiznal s tím, že by se v budoucnu mohl věnovat také práci hráčského agenta.