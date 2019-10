Fotbalové peklo. Sudího chránily po utkání červené barety, málem došlo na rány pěstí

Červené barety do akce! Urážky, hněv a nezkrotitelná touha si praštit. Fotbalisté Mali si to chtěli s rozhodčím vyřídit po svém. Neunesli, že v semifinále WAFU Cupu prohráli se Senegalem 0:2. Vadilo jim, že rozhodčí Sanogo proti Mali nařídil penaltu a výběr ještě vyhrocené utkání dohrával o deseti. Nechybělo příliš ani k tomu, aby se hráči poprali mezi sebou už během zápasu.

Když rozhodčí zmíněného duelu naposledy zadul do píšťalky, dění na hřišti se proměnilo v peklo. Fotbalisté Mali začali na arbitra útočit, takže museli do akce strážci pořádku. Nešlo o ataky jedinců, sudího se snažil napadnout postupně snad celý tým. Rozhodčí se jen rozhlížel, odkud mu hrozí nebezpečí, policisté se štíty ho ale zvládli uchránit.

Povedlo se jim to jak na zeleném pažitu, tak v útrobách stadionu, kdy se fotbalisté pokoušeli dostat i do kabiny rozhodčích.

V utkání Mali – Senegal to na hřišti hodně jiskřilo.

Na hřišti to pořádně jiskřilo. Za pozornost třeba stál incident z nastavení prvního poločasu. Obránce Issaka Samake se po souboji u postranní čáry držel v bolestivé grimase za lýtko. Útočník Senegalu ho navíc hlavou na zemi trkl do zad, takže se o to víc hráč Mali svíjel v bolestech a vše doprovodil i hlasitým nářkem.

Sudí však udělil žlutou kartu jen fotbalistovi Mali, tudíž nebylo pak daleko k tomu, aby začaly padat facky a rány pěstí.