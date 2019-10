FOTBAL ONLINE: Slávistky dostávají v Lize mistryň nařezáno od Arsenalu

Brankářka Slavie Praha Olivie Lukášová zpytuje svědomí poté, co chybovala v utkání Ligy mistryň s Arsenalem FC.

Hráčky Arsenalu jsou úřadujícími anglickými mistryněmi, v Lize mistryň ale startují poprvé od roku 2014, proto na rozdíl od Slavie figurovaly mezi nenasazenými týmy.

V 1. kole londýnský celek po výsledcích 4:0 venku a 2:0 doma vyřadil Fiorentinu. V sezoně 2006/07 Arsenal celou soutěž, která se tehdy ještě hrála pod jiným názvem, ovládl.

Zítra od 18:30 vyzvou hráčky Slavie v Edenu v rámci osmifinále Ligy mistryň londýnský Arsenal!



"Věřím, že se na oba zápasy připravíme po všech stránkách a zvládneme je. Pro postup do dalšího kola Ligy mistryň uděláme vše, co bude v našich silách. Doufám, že zvučné jméno soupeře přiláká hodně lidí na domácí zápas v Edenu a vytvoří vítěznou atmosféru," uvedla pro klubový web brankářka Olivie Lukášová.

Slávistky postoupily do osmifinále poté, co hladce vyřadily v 1. kole skotský Hibernian. Venku zvítězily 4:1 a v domácí odvetě dokonce 5:1. Pražanky budou proti Arsenalu usilovat o vyrovnání svého maxima v Lize mistryň, v minulé sezoně došly podruhé za sebou a celkově potřetí do čtvrtfinále. Sparta naopak v úvodním kole neuspěla a překvapivě vypadla s islandským Breidablikem.