Slávistky dostaly v Lize mistryň nařezáno, gólový finiš přišel pozdě

Hráčky Arsenalu jsou úřadujícími anglickými mistryněmi, v Lize mistryň ale startují poprvé od roku 2014, proto na rozdíl od Slavie figurovaly mezi nenasazenými týmy. V Edenu měly ale od úvodní minuty jasně navrch.

Mimořádné kvality ukazovala především Vivianne Meidemaová, které se povedlo nastřílet čtyři branky a minimálně další tři velké šance ještě zahodila. Arsenal po jejích trefách vedl 4:0, pak navíc přidala z penalty další zásah Littleová.

Kim Littleová z Arsenalu proměňuje nařízenou penaltu během utkání Ligy mistryň na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Slavia se v tu chvíli prala za povzbuzování fanoušků alespoň o čestný úspěch. A za snahu byla odměněna. V 70. minutě po pohledné akci skórovala Svitková a chvíli před koncem pečetila výsledek na 2:5 gólem Mia Perssonová.

"Chtěli jsme do zápasu vstoupit jinak, ale byl na nás vidět obrovský respekt. Dva góly jsme jim nabídli. Za stavu 0:5 to z nás spadlo a hráli jsme to, co jsme chtěli hrát od první minuty. Co nejvíc jim to znepříjemňovat, dostupovat je a bylo vidět, že i takový tým s tím měl problémy," poznamenal trenér Pražanek Michal Kolomazník.

"V Arsenalu jsou všechny hráčky profesionálky, my máme v týmu holky, které chodí do práce a do školy. Nebudeme si nic nalhávat, postup je asi pryč. Chceme se v odvetě prezentovat lepším způsobem od první minuty, hrát to, co jsme hráli posledních 30 minut," dodal kouč Slavie.