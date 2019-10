Rána pro soupeře Slavie z Ligy mistrů. Hvězdný útočník musel na operaci

Třicetiletý hráč, který v Interu hostuje z Manchesteru United, utrpěl zranění v sobotním zápasu Chile proti Kolumbii (0:0) po zákroku Juana Cuadrada z Juventusu. Za milánský klub odehrál Sánchez zatím jen tři ligové zápasy a vstřelil jeden gól.

Inter kvůli jeho zranění neuvolní na nadcházející mistrovství světa fotbalistů do 17 let v Brazílii italskému výběru Sebastiana Esposita, aby měl do útoku rezervu k Romelu Lukakuovi.