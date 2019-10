V Brazílii chtějí zakázat video ve fotbale zákonem

Zápasy brazilské fotbalové ligy ve státě Rio de Janeiro by se v budoucnu mohly brát bez asistence videorozhodčího. Člen tamní vlády Antonio de Azevedo usiluje o schválení zákona, který by video na utkáních zakázal.

Teoreticky by to mohlo znamenat, že sudí by se bez pomoci videorozhodčího museli obejít při zápasech slavných klubů Flamenga, Botafoga, Fluminense a Vasco da Gama. "Fotbal přináší radost lidem a video ji kazí," řekl De Azevedo v rozhovoru pro agenturu Reuters.

"Víme, kdy zápas začne, ale už nevíme, kdy skončí, protože video všechno hrozně prodlužuje. Padne gól a musíte čekat, jestli můžete slavit. A když zápas skončí, tak se řeší jenom video," uvedl s tím, že zákon by mohl být zaveden do dvou měsíců. Návrh musí nejprve schválit příslušná komise a teprve poté by se o jeho zavedení mohlo hlasovat.