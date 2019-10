Rozšířené mistrovství světa fotbalových klubů se bude konat v Číně

První ročník rozšířeného mistrovství světa fotbalových klubů bude v roce 2021 hostit Čína. Oznámil to prezident mezinárodní federace Gianni Infantino po zasedání rady FIFA v Šanghaji.

Federace už v březnu rozhodla, že se klubové MS rozšíří ze současného turnaje pro sedm účastníků na 24 týmů. Změní se i termín, místo prosince bude hrát na přelomu června a července.

Infantino přiznal, že Čína byla jediným uchazečem o pořádání turnaje. "Tohle je historický okamžik pro fotbal. Nový turnaj bude soutěž, kterou bude chtít každý fotbalový fanoušek vidět. Bude to první skutečné mistrovství světa, na němž budou hrát ty nejlepší kluby," řekl Infantino.

Očekávají se velké zisky

Od nového formátu si FIFA slibuje velké zisky, které hodlá investovat zpět do fotbalu. "FIFA samotná z toho bude mít nulu, protože vše vrátí do fotbalu," uvedl Infantino. Například do ženského fotbalu hodlá federace v příštích čtyřech letech napumpovat miliardu dolarů (23 miliard korun).

Zbylé dva ročníky klubového turnaje v současném formátu se budou hrát letos a příští rok v Kataru v rámci přípravy země na pořádání mistrovství světa 2022.

Hlavní slovo má Evropa

Nového klubového šampionátu se zúčastní osm klubů z Evropy. Asie, Afrika a Severní a Střední Amerika s Karibikem budou mít po třech účastnických místech, Jižní Amerika šest míst a Oceánie jedno. O kritériích kvalifikace se podle Infantina rozhodne v příštích týdnech. Agentura AP nicméně na základě neoficiálních informací uvedla, že z Evropy budou mít garantovánu účast vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy z let 2018 až 2021.

Pořadatelství Číny může být podle expertů dalším krokem k tomu, aby se nejlidnatější země světa ucházela o organizaci "velkého" mistrovství světa. FIFA dnes uvedla, že o pořadateli MS v roce 2030 se rozhodne na kongresu v roce 2024.