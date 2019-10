VAR vykouzlil v Německu neuvěřitelnou penaltu. Viděli jste už něco podobného?

Domácí Kiel, který byl favoritem duelu vedl 1:0, když přišla inkriminovaná situace. Silvère Ganvoula M'boussy's - útočník Bochumi, se řítil do šance. Zakončoval křižnou střelou, která však o nějaký ten metr minula branku domácích.

Z rozcvičujícího klubka hráčů mířil míč na třiadvacetiletého Michaela Eberweina, jenž míč zastavil a přikopl domácímu gólmanovi, který chtěl rozehrávat. Rozhodčí duelu však zápas přerušil a šel zjišťovat pomocí technologie VAR, zda-li nedošlo k přestupku. Zaskočeni byli nejen domácí, ale i hostující hráči. Ještě větší překvapení nastalo ve chvíli, kdy sudí ukázal na značku pokutového kopu.

İşte o tarihi penaltı. Yedek oyuncu topu çıkmadan tutuyor, hakem penaltıyi veriyor.



Ein Elfmeter, der in die Geschichte eingehen wird: Kiel - Bochum 😂😂 https://t.co/kldEOtI0pk pic.twitter.com/9mkcTeyLn3 — Barış DMRKY (@BeguemBaris) 25. října 2019

Šok? To ano, nicméně rozhodčí zápasu v tu chvíli rozhodl naprosto správně. Pokud se jakýkoliv střídající hráč dotkne míče ve hřišti, má být nařízena standardka, případně pokutový kop.

Má to jedno velké ALE! V šanci, do které se M'boussy's dostal, už měl být dávno mávaný ofsajd, to ale VAR nezkontroloval....

Domácí přesto velkou křivdu cítit nemusí. Utkání se jim nakonec podařilo otočit a díky výhře 2:1 si připsali cenné tři body do tabulky.