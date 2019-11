Září, reprezentace se mu však vyhýbá. Tak aspoň fandím a věřím, že šance přijde, vzkazuje Pospíšil

Patří mezi hvězdy polské Ekstraklasy, když ale dojde na nominaci do národního týmu, musí český záložník Jagiellonie Martin Pospíšil jen zklamaně pokrčit rameny. Reprezentace se mu v poslední době vyhýbá. "Nějaké náznaky před srazem vždycky mám, ale zatím to bohužel nevyšlo", přiznává Pospíšil a netají se tím, že by se po delší pauze zase rád do reprezentace podíval. "Reprezentaci samozřejmě sleduji a klukům fandím, aby postoupili na EURO. Zápas s Anglií byl parádní," vzkazuje.

Pospíšil v Polsku válí. Za Jagiellonii hraje s krajanem Tomášem Přikrylem a oba Češi patří mezi základní stavební kameny mužstva. "Od začátku sezony se nám daří a hrajeme hezký fotbal, měli jsme sice trochu hlušší období, kdy jsme sice hráli dobře, ale nesbírali body," konstatuje fotbalista. Jeho tým nyní ztrácí na první místo čtyři body.

Český záložník touží po tom, aby se s Jagiellonií v téhle sezoně probojoval do Evropy. Naposledy mu mezinárodní konfrontace těsně unika. "Chceme to jednoznačně napravit a do pohárů se probojovat. Chceme hrát o titul, to není žádné tajemství," hlásí bojovně, i když Jagiellonia už letos vypadla i z Polského ligového poháru, takže se může soustředit už jen na ligovou soutěž.

Pospíšil cíti, že by se plány mohly naplnit a dělá pro to všechno možné. Často se objevuje i v ideálních sestavách celé soutěže. "Osobně se cítím výborně, asi nejlíp co jsem se kdy fotbalově cítil a myslím, že je to znát," těší fotbalistu. Radost má i z toho, jak se daří krajanům, kteří v nejvyšší polské soutěži nastupují.

A nemyslí tím jen spoluhráče Přikryla, ale české trio z Rakowa Czestochowa. "Kluky sleduji a občas si napíšeme. Jsou sice nováčci, ale fotbal předvádějí hezký. Až posbírají trochu více zkušeností, určitě budou hrát výš než teď," povzbuzuje krajany.