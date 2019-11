Barcelona - Slavia 2:3 Fantazie! Slávističtí mladíci porazili slavnou Barcelonu

Inspirace pro A tým? Slávističtí fotbalisté do 19 let zvítězili ve čtvrtém duelu Youth League nad Barcelonou na jejím hřišti 3:2 po gólech Červa z penalty, Koska a Touly a oplatili slavnému soupeři dva týdny starou porážku 0:4 z Prahy. Svěřenci Martina Hyského se s šesti body posunuli na třetí místo ve skupině F, na dno tabulky se propadli mladí Katalánci. Dnes večer se od 18:55 na Camp Nou utkají první výběry Barcelony a Slavie a výhra Součka a spol. by byla prvotřídní senzací.