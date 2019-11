Fotbalová kuriozita! Žlutou kartu vyfasoval nečekaný hříšník

To tu ještě nebylo. Karetní tresty už pěkných pár týdnů sbírají kromě fotbalistů v zápasech i trenéři a jejich asistenti. Během kvalifikace šampionátu AFC hráčů do 19 let, kdy hrála Malajsie proti Thajsku, však byla k vidění novinka. Sudí vytasil žlutou kartu ve chvíli, kdy nebyl spokojený s rychlostí, jakou probíhalo ošetřování hráče.