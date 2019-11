Flamengo - River Plate 2:1 Flamengo po dramatickém obratu vyhrálo Pohár osvoboditelů

River Plate poslal do vedení ve 14. minutě Rafael Borré a dlouho to vypadalo, že Argentinci si dojdou pro pátý triumf v soutěži. V 89. minutě ale srovnal Barbosa, tři minuty na to přidal druhý gól a rozhodl o prvním triumfu Flamenga v soutěži od roku 1981.

Finále se původně mělo hrát v Chile, ale kvůli protivládním protestům bylo přesunuto do Limy. K přeložení finále došlo také loni, kdy River Plate musel kvůli útoku na autobus rivala z Buenos Aires Boca Juniors odehrát domácí odvetu na madridském stadionu San Bernabeu.