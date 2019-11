Neskutečná trefa. Brankář dal gól přes celé hřiště

Byl to jeho první gól v kariéře profesionálního fotbalisty. A stál za to. Domácí Guadalajara vedla v utkání 19. kola Ligy MX nad Veracruzem 2:1 a hosté se nadechovali k závěrečnému náporu. Do pokutového území přispěchal k případnému závaru po standardní situaci i gólman Veracruzu.

Jakékoliv pochybnosti o osudu utkání ale rázně utnul bývalý mládežnický reprezentant José Antonio Rodríguez. Nejprve lapil míč, poté si vše důkladně přeměřil a pak vší silou nakopl balón z ruky směrem k soupeřově svatyni. Míč na pár odskoků doputoval až za brankovou čáru a Rodríguez mohl se svými spoluhráči slavit vítězství 3:1.

Mexický hrdina nedělního zápasu je oporou Guadalajary od roku 2012. Rodríguez odehrál v letošní sezoně 13 zápasů a obdržel v nich 21 branek. Jeho celku patří aktuálně 10. příčka mexické ligy.