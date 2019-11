Slávisté jsou bod od senzačního postupu. To jsem si nedokázal představit ani ve snu, těší kouče

„Smekám klobouk a jsem hrdý na kluky, co dnes předvedli na hřišti, odbojovali to, odmakali, byla tam spousta pohybu. Když jsem je viděl po zápase v kabině, tak řada z nich končila v křečích a na hranici vyčerpání. To byla podmínka toho, abychom uspěli," chválí své svěřence, s nimiž se na zápas chystal, jako kdyby se jednalo o Ligu mistrů dospělých.

„Myslím, že jsme se takticky připravili dobře a celý zápas nám taktika vycházela. Zavřeli jsme jim oba krajní beky a pak to bylo o tom, abychom přežili šance soupeře," vidí příčiny vítězství 44letý kouč.

Gólman Slavie Jakub Sirotník slaví gól svých spoluhráčů proti Interu Milán.

Svatopluk Samler

Zároveň nešetří slovy chvály na brankáře Jakuba Surovčíka. Přestože po jeho chybě se Inter ujal vedení, při dalších šancích předváděl velmi povedené zákroky. „I když měl svou vinu na gólu, tak podal výborný výkon, působil klidně. Hlavně v začátku zápasu nás několikrát podržel."

Přitom Surovčík podle původních předpokladů neměl do střetnutí s Interem zasáhnout. „Bylo plánované, že s námi na Ligu mistrů půjde Markovič, ale včera měl problémy Kolář, takže se to rychle na předzápasovém tréninku domluvilo, že Marky musí být k dispozici áčku," vysvětluje Hyský.

Slávista Lukáš Červ uniká kapitánovi juniorky Interu Milán Thomasi Schiróovi.

Svatopluk Samler

A řeč přišla i na autora tří branek, Brazilce Joaa Felipeho. „Musím říct, že hattrick Joaa Felipeho je něco neskutečného, hrozně moc mu to přeji. Jeho tři góly zápas rozhodly a pak už si myslím, že jsme to dohráli ve velkém stylu a oplatili Interu porážku z Milána," vzpomíná na prohru 0:4 z úvodního klání skupiny F.

Brazilský křídelník v dresu Slavie Joao Felipe vyrovnává na 1:1 proti Interu Milán.

Svatopluk Samler

„První zápas v Miláně jsme byli trošku vyjukaní, pro každého z nás to bylo něco nového, byla znát nervozita," uvědomuje si. Odveta už se nesla v podstatně jiném duchu. „Myslím, že nás Inter trochu podcenil, že přijeli s tím, že nám dali čtyřku, to tak bývá. Ale bylo to hlavně naším výkonem a přístupem k zápasu a kvalitou, kterou jsme do něj dali," dodává trenér slávistické rezervy Hyský.